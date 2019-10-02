Это еще не подписание самой формулы Штайнмайера, но согласие с ее формулировками.

Боевики тоже присылали свои предложения, но они не являются официальными переговорщиками

В СМИ появились копии бумаг, подписанных в Минске

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В СМИ появились копии бумаг, подписанных в Минске

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В сети появились письма согласования “формулы Штайнмайера“, которые прислала Россия, боевики из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Украины. Их опубликовал "Коммерсант".

Подпись с украинской стороны ставил представитель в Трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма. “Украинская сторона принимает текст этой формулы“, - говорится в подписи Кучмы.

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Официальные стороны переговоров (Украина, Россия, ОБСЕ) присылали отдельные письма на согласование формулы, а не подписывали единый документ. Боевики также присылали письма, хотя они не являются официальными сторонами ТКГ.

Украина не подписывала "формулу Штайнмайера", подчеркнул глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

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"Вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств нормандского формата 1 сентября", - говорит он.

Соглашения касаются только особенностей проведения местных выборов на временно оккупированных территориях. Ключевые позиции будут наработаны в ходе дальнейших переговоров.

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