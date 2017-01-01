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"Евробляхеры" пикетируют Раду: Уволить Нефедова, ввести техосмотр, отменить акциз

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К митингующим вышел нардеп от Слуги народа .
"Евробляхеры" пикетируют Раду: Уволить Нефедова, ввести техосмотр, отменить акциз
© censor.net.ua
Фото 1/7
  • Требуют увольнения чиновников - Власова, Назаренко и Нефьодова
  • Требуют увольнения чиновников - Власова, Назаренко и Нефьодова
  • Требуют увольнения чиновников - Власова, Назаренко и Нефьодова
  • Требуют увольнения чиновников - Власова, Назаренко и Нефьодова
  • Требуют увольнения чиновников - Власова, Назаренко и Нефьодова
  • Требуют увольнения чиновников - Власова, Назаренко и Нефьодова
  • Требуют увольнения чиновников - Власова, Назаренко и Нефьодова
"Евробляхеры" пикетируют Раду: Уволить Нефедова, ввести техосмотр, отменить акциз
Требуют увольнения чиновников - Власова, Назаренко и Нефьодова
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В Киеве 2 октября владельцы автомобилей на европейской регистрации (“евроблях“) пикетируют Верховную Раду Украину с требованием ликвидировать акциз, ввести обязательный техосмотр, а также уволить ряд чиновников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Среди требований протестующих: ликвидировать акциз, сделать справедливую ставку, разрешить растаможивать автобусы, грузовики произведенные до 2010 года, вместо сертификации ввести обязательный техосмотр, льготы инвалидам, многодетным и ветеранам.

Также люди хотят увольнения ряда чиновников - Власова, Назаренко и Нефьодова.

Сообщается, что к митингующим вышел нардеп от СН Данил Гетманцев.

Как сообщалось 12 сентября, Рада отложила на 3 месяца штрафование "евробляхеров".

Источник: https://censor.net.ua/v3151584

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Теги: евробляхеры, митинг, протест, пикет, Рада, Нефедов
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