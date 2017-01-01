"Евробляхеры" пикетируют Раду: Уволить Нефедова, ввести техосмотр, отменить акциз
В Киеве 2 октября владельцы автомобилей на европейской регистрации (“евроблях“) пикетируют Верховную Раду Украину с требованием ликвидировать акциз, ввести обязательный техосмотр, а также уволить ряд чиновников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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Среди требований протестующих: ликвидировать акциз, сделать справедливую ставку, разрешить растаможивать автобусы, грузовики произведенные до 2010 года, вместо сертификации ввести обязательный техосмотр, льготы инвалидам, многодетным и ветеранам.
Также люди хотят увольнения ряда чиновников - Власова, Назаренко и Нефьодова.
Сообщается, что к митингующим вышел нардеп от СН Данил Гетманцев.
Как сообщалось 12 сентября, Рада отложила на 3 месяца штрафование "евробляхеров".
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