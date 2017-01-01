Российский суд посадил крымского блогера Мемедеминова на 2,5 года

Его обвиняют в публичных призывах к терроризму, осуществленных через Интернет.

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Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону в среду, 2 октября, вынес приговор гражданскому журналисту, блогеру из Крыма Нариману Мемедеминову. Судья поддержал обвинения в публичных призывах к терроризму и присудил ему 2 года и 6 месяцев лишения свободы, сообщает Крым.Реалии.

Накануне Мемедеминов выступил с последним словом, в котором обвинил российское судопроизводство и право в шаблонности, а также призвал журналистов и дальше информировать общественность о ситуации в Крыму, в том числе о судебных процессах над жителями полуострова.

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Для справки. Крымскотатарский блогер и гражданский журналист Нариман Мемедеминов был задержан российскими силовиками в марте 2018 года. Его обвинили по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет). Основой для обвинения стал видеоблог, в котором Мемедеминов освещал события 2013-2015 гг. и высказывался на тему ислама и российских государственных праздников.

Напомним, оккупанты принудительно отправили крымских политзаключенных в психиатрическую больницу.

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