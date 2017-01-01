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Зеленский быстро переговорил со "слугами народа" и покинул Раду

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Митингующим не удалось задать вопросы президенту о "формуле Штайнмайера".
Президент ненадолго появлялся в ВР
Президент ненадолго появлялся в ВР
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский, который сегодня приезжал в Верховную Раду, уже покинул стены парламента.

Президент поговорил с депутатами свой фракции об имплементации "формулы Штайнмайера" и сразу ушел.

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Тем временем под парламентом на 10:00 собираются митингующие - в том числе, они надеялись столкнуться с президентом и задать ему вопросы о новых договоренностях по Донбассу.

Ранее российские СМИ опубликовали документы, подписанные вчера бывшим президентом Леонидом Кучмой.

 

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Теги: Зеленский, Рада, митинг, формула Штайнмайера, протесты
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