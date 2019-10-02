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В Раде пока нет даже концепции закона об особом статусе ОРДЛО - Арахамия

Комментариев: 7
Пока не известно даже, кто будет подавать такой законопроект – президент, правительство, или сами депутаты.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Фейсбук Слуги народа

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Законопроект об особом статусе Донбасса пока не существует даже в виде концепции. Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

По словам главы президентской фракции, пока никто вообще не обращался в Раду с подобной законодательной инициативой:

Сейчас нет ни текста, ни концепции нового закона об особом статусе. Я не знаю, когда будет субъект законодательной инициативы. Это может быть президент, Кабмин, группа депутатов. Никто из них еще не вышел с законодательной инициативой, - заявил Арахамия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса с имплементированной в него “формулой Штайнмайера“ будет принят после консультаций с общественностью.

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Теги: Давид Арахамия, Верховная Рада, законопроект, особый статус Донбасса
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Комментариев (8)
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Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 12:55
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Главное что Киеву такой "особый" статус слуги отменяют! Теперь он уже не столица?
ВосставшийИзБана    02.10.2019, 12:27
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Что они имеют ввиду под термином "особый статус"? И речь идет о всем Донбасса или только о временно оккупированных территориях? Есть "ЗАКОН УКРАЇНИ Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей." Этого достаточно. Особый статус закреплен Законом.
ВосставшийИзБана    02.10.2019, 12:27
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Больше ничего не надо и главное - не надо нас дурить!
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 12:54
Оценка:  -2
Андрей_и_Богдан
В чем "особость"?
ВосставшийИзБана    02.10.2019, 13:05
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"особливий порядок місцевого самоврядування"

А вообще - особый статус во временной оккупации.
Хитрый-Лис    02.10.2019, 11:49
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Контрацептивы............... ане статус ЛУГАААНДОННЦАМ..........
Хулиганка*    02.10.2019, 12:00
Оценка:  -3
Хулиганка*
контрацептивцы тут только 8-ми процентные майдауны типа тебя.
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 12:53
Оценка:  0
Андрей_и_Богдан
Иди на свежий воздух
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