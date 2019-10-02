В Раде пока нет даже концепции закона об особом статусе ОРДЛО - Арахамия

Пока не известно даже, кто будет подавать такой законопроект – президент, правительство, или сами депутаты.

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Законопроект об особом статусе Донбасса пока не существует даже в виде концепции. Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа“ Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

По словам главы президентской фракции, пока никто вообще не обращался в Раду с подобной законодательной инициативой:

Сейчас нет ни текста, ни концепции нового закона об особом статусе. Я не знаю, когда будет субъект законодательной инициативы. Это может быть президент, Кабмин, группа депутатов. Никто из них еще не вышел с законодательной инициативой, - заявил Арахамия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса с имплементированной в него “формулой Штайнмайера“ будет принят после консультаций с общественностью.

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