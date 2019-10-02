В Нидерландах хотят расследовать роль Украины в гибели MH17

За начало расследования выступают депутаты парламента, но в правительстве пока не видят смысла в нем.

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В Палате представители парламента Нидерландов потребовали расследовать “роль Украины“ в трагедии рейса MH17, сбитого в июле 2014 года над Донецкой областью. Об этом пишет “Европейская правда“ со ссылкой на голландскую прессу.

Как сообщается, в нижней палате парламента во вторник вечером прошли дебаты относительно предложения партий Христианско-демократический призыв (CDA) и социалистов (SP) провести расследование причин, по которым Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий.

Все присутствовавшие на дебатах по этому вопросу стороны поддержали предложение Христианско-демократического призыва и Социалистической партии, - отмечается в сообщении.

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Депутат из CDA Крис ван Дам во время дебатов заявил, что важно знать, “можно ли было это предотвратить“.

Глава МИД Нидерландов Стефан Блок заявил, что у правительства нет причин для такого расследования. По его словам, такое расследование не простая задача, потому что также необходимо сотрудничество России.

Речь идет также об их воздушном пространстве, - сказал он, добавив, что не возражает против того, чтобы изучить возможность такого расследования.

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Следует отметить, что призывы расследовать роль Украины в деле о сбитом “Боинге“ уже звучали в парламенте Нидерландов в 2018 году. Тогда партии CDA и SP, находившиеся в оппозиции, выступили за то, чтобы ответственность за катастрофу возложили частично и на Украину. Сейчас CDA входит в правящую коалицию з партией премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Кроме того, в 2015 году Совет безопасности Нидерландов уже выносил решение, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство, и тогда бы рейс MH17 выбрал другой маршрут в Куала-Лумпур.

Напомним, Нидерланды попросили Россию о содействии в допросе Цемаха.

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