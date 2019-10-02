"Уже лишнее": Зе очень нервничал на фракции и отказался идти на трибуну - СМИ

По словам президента, он еще вчера все публично объяснил СМИ.

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На встрече с председателями фракций Зеленский был очень нервный, но убеждал, что "все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться". Об этом сообщает УП со ссылкой на свои источники.

"Зеленский говорил, что все будет хорошо. Никаких выборов без контроля территорий", - рассказывают источники УП.

В то же время главы фракций предлагали выйти в зал и повторить все это с трибуны.

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Но президент отказался - сказал, что это уже лишнее, потому что он публично выступил вчера и все объяснил.

Напомним, ранее Давид Арахамия также рассказал, что Владимир Зеленский заверил фракцию, что никакой "зрады" в "формуле Штайнмайера" нет.

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