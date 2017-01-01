"Не добежал?": Нардепа поймали за странным занятием в Раде

Парламентских журналистов заинтересовало странное поведение оппозиционного нардепа в сессионном зале.

Нардеп нашел странный способ спрятать мобильную переписку от фотокамер в Раде кадр из видео

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Депутат Верховной Рады от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь“ Илья Кива привлек внимание журналистов, когда странным способом пытался спрятать от фотокамер экран своего смартфона. Видео с депутатом опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

В ролике видно, как Кива прячется с телефоном у трибуны перед рабочими столами своих коллег так, чтобы экран телефона не было видно с журналистской ложи. При этом смартфон он держал на уровне ремня, породив массу шуток в сети:

Это он так избегает фотокамер? Чтобы его смс любовницам не сфоткали? Разрабатывает мелкую моторику пальцев? Он шо писает? Недобег до сортира? – шутят юзеры Фейсбука.

Напомним, ранее нардепа от “Слуги народа“ Елену Криворучкину поймали на интимной переписке в Раде. Сеть буквально взорвали ее сообщения “Хочу с тобой заниматься любовью день и ночь“.

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