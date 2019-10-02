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Закон об особом статусе напишут после встречи "нормандской четверки"

Комментариев: 4
Пока в "Слуге народа" не видят смысла разрабатывать законопроект.
В "Слуге народа" пока повременят с написанием закона о статусе Донбасса
В "Слуге народа" пока повременят с написанием закона о статусе Донбасса
УНИАН

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Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко считает нецелесообразным начинать подготовку нового законопроекта об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По его мнению, это стоит делать уже после проведения саммита глав “нормандской четверки“.

“Начинать работу над этим законопроектом, я считаю, будет неправильным сигналом для наших оппонентов, что мы готовы что-то наработать, даже если наши солдаты будут гибнуть", - пояснил депутат от "Слуги народа".

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"Нет. Сначала должны быть достигнуты условия по безопасности, далее должен состояться саммит в “нормандском формате“, где должны быть достигнуты какие-либо договоренности", - считает он.

"Затем мы сядем думать, как лучше их оформить с точки зрения международного и украинского права“, - сказал Яременко.

По его словам, стремление президента Владимира Зеленского скорее провести встречу в “нормандском формате“ свидетельствует о том, что он понимает - “нам переговоры нужно вести с Россией, речь идет о межгосударственном конфликте, и Россия ответственна за это“.

Напомним, ранее в "Слуге народа" признали, что "формула Штайнмайера" была требованием Кремля.

 

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Теги: закон, особый статус, Донбасс, формула Штайнмайера, Зеленский, "Слуга народа"
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Комментариев (4)
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Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 14:22
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
Идет проверка реакции общества, как всегда. Скоро пойдет "разъяснительная работа" по телевизору! И Нам расскажут что "плохо жить" - это ХОРОШО!
Хулиганка*    02.10.2019, 14:32
Оценка:  0
Хулиганка*
так 5 лет уже тебе это втирают, ты даже поверило и теперь нам доказываешь, что на самом деле плохо жить - это хорошо.
Колишній-східняк    02.10.2019, 13:54
Оценка:  0
Колишній-східняк
Когда Зеля наделает заявлений и наставит подписей, уже поздно будет.
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 14:20
Оценка:  -2
Андрей_и_Богдан
Пока нет закона, нет обязательств!
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