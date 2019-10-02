Закон об особом статусе напишут после встречи "нормандской четверки"

Пока в "Слуге народа" не видят смысла разрабатывать законопроект.

В "Слуге народа" пока повременят с написанием закона о статусе Донбасса УНИАН

Читай также: "Уже лишнее": Зе очень нервничал на фракции и отказался идти на трибуну - СМИ

Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко считает нецелесообразным начинать подготовку нового законопроекта об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По его мнению, это стоит делать уже после проведения саммита глав “нормандской четверки“.

“Начинать работу над этим законопроектом, я считаю, будет неправильным сигналом для наших оппонентов, что мы готовы что-то наработать, даже если наши солдаты будут гибнуть", - пояснил депутат от "Слуги народа".

Читай также: Зеленский заверил, что никакой "зрады" в "формуле" Штайнмайера нет - Арахамия

"Нет. Сначала должны быть достигнуты условия по безопасности, далее должен состояться саммит в “нормандском формате“, где должны быть достигнуты какие-либо договоренности", - считает он.

"Затем мы сядем думать, как лучше их оформить с точки зрения международного и украинского права“, - сказал Яременко.

По его словам, стремление президента Владимира Зеленского скорее провести встречу в “нормандском формате“ свидетельствует о том, что он понимает - “нам переговоры нужно вести с Россией, речь идет о межгосударственном конфликте, и Россия ответственна за это“.

Напомним, ранее в "Слуге народа" признали, что "формула Штайнмайера" была требованием Кремля.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram