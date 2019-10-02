"Никакого контроля над границей киевская власть не получит" – главари "ЛДНР"

Также сепаратисты заявили, что подписание "формулы Штайнмайера" – это признание Украиной права Донбасса на самоопределение.

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Украина не получит контроль над российско-украинской границей в ОРДЛО. Об этом говорится в совместном заявлении глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской “народных республик“ Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, опубликованного сепаратистским информ-агентством “ДАН“.

Когда он (Зеленский — ред.) говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит, — говорится в заявлении.

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Пасечник и Пушилин также заявили, что подписание на переговорах в Минске “формулы Штайнмайера“ – это признание Украиной права народа Донбасса на самоопределение:

Таким образом, она (Украина – ред.) признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель, - заявили главари “ДНР“ и “ЛНР“.

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Также сепаратисты потребовали, чтобы будущий закон Украины об особом статусе ОРДЛО был согласован с “ДНР“ и “ЛНР“:

Если он (Зеленский – ред.) хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления, - говорится в заявлении.

Напомним, вчера на брифинге Зеленский рассказал о планах урегулирования конфликта на Донбассе, в которых среди прочего предполагается проведение выборов в ОРДЛО по украинским законам, но только после того, как Украина получит контроль над границей.

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