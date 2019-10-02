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"Никакого контроля над границей киевская власть не получит" – главари "ЛДНР"

Комментариев: 13
Также сепаратисты заявили, что подписание "формулы Штайнмайера" – это признание Украиной права Донбасса на самоопределение.
"Никакого контроля над границей киевская власть не получит" – главари ЛДНР
"Никакого контроля над границей киевская власть не получит" – главари ЛДНР
россСМИ

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Украина не получит контроль над российско-украинской границей в ОРДЛО. Об этом говорится в совместном заявлении глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской “народных республик“ Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, опубликованного сепаратистским информ-агентством “ДАН“.

Когда он (Зеленский — ред.) говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит, — говорится в заявлении.

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Пасечник и Пушилин также заявили, что подписание на переговорах в Минске “формулы Штайнмайера“ – это признание Украиной права народа Донбасса на самоопределение:

Таким образом, она (Украина – ред.) признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы. Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель, - заявили главари “ДНР“ и “ЛНР“.

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Также сепаратисты потребовали, чтобы будущий закон Украины об особом статусе ОРДЛО был согласован с “ДНР“ и “ЛНР“:

Если он (Зеленский – ред.) хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления, - говорится в заявлении.

Напомним, вчера на брифинге Зеленский рассказал о планах урегулирования конфликта на Донбассе, в которых среди прочего предполагается проведение выборов в ОРДЛО по украинским законам, но только после того, как Украина получит контроль над границей.

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Теги: ОРДЛО, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, ЛНР, ДНР, формула Штайнмайера
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Комментариев (13)
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Ivanez    02.10.2019, 14:30
Оценка:  +2
Ivanez
ДА что вы там будете сами решать. Нарешали уже что дамбас в *опе, а теперь всю ответственность на Украину хотите спихнуть
WTF2wtf    02.10.2019, 14:34
Оценка:  0
WTF2wtf
так эти куклы как раз ничего не решали и не решают на оккупированной территории
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 14:23
Оценка:  +2
Андрей_и_Богдан
А где все Xyйла_сосы? Спят на работе!
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 14:24
Оценка:  +5
Андрей_и_Богдан
Ждут методичку
ВыВсеВрети    02.10.2019, 14:30
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
очередь длинная!...)))))))
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 14:31
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
У путина "кормятся"
Bumer525    02.10.2019, 14:16
Оценка:  +2
Bumer525
скоро и эти попиздятся и их похоронят!! ждать осталось не долго...
Колишній-східняк    02.10.2019, 14:05
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Вырезные картинки в театре теней.
s-e-r    02.10.2019, 14:03
Оценка:  +4
s-e-r
Кто их будет спрашивать , шавки пукинские.
ВосставшийИзБана    02.10.2019, 13:59
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
А в торец от хозяина?
SEMPENTY    02.10.2019, 13:54
Оценка:  +3
SEMPENTY
Опохмелится бы надо прежде чем говорить такие вещи.
WTF2wtf    02.10.2019, 13:48
Оценка:  +8
WTF2wtf
Ну эти назначенные оккупантами "гауляйтеры" у себя дома ничего не решали и не решают вообще.
Как скажет глава российских оккупантов, так и сделают ... а том нужно сокращать расходы и заканчивать эту войну против Украины за счет россии.
WTF2wtf    02.10.2019, 13:49
Оценка:  +7
WTF2wtf
Армейские корпуса на оккупированном россией Донбассе не подчинялись и не подчиняются никому из местных в принципе!
... только прямое подчинение российскому минобороны, которое их создало и полностью содержит!
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