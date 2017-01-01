Рада приняла закон о перезагрузке НАПК

Теперь главу Национального агентства будет назначать Кабмин по итогам конкурса.

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Верховная Рада приняла во втором чтении закон №1029 об обеспечении эффективности институционального механизма предотвращения коррупции. "За" проголосовали 237 народных депутатов, передает ZN.ua.

Проект закона предусматривает перезагрузку работы Национального агентства по предотвращению коррупции. Согласно им глава НАПК должен назначаться Кабмином по итогам конкурса, в котором решающую роль имеют международные эксперты.

"Задачей проекта является замена структуры управления Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на более эффективную, усиление возможностей и гарантий независимости Национального агентства", - говорится в пояснительной записке.

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Кроме того, в задачах указано создание надлежащей законодательной основы для функционирования подразделений по вопросам предотвращения и выявления коррупции в органах власти.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты вызывают в Раду глав МИДа и Генштаба.

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