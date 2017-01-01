В Сумах местные жители заблокировали поезд

Основанием для акции стала отмена Укрзализныцей остановок пригородных поездов в пределах Сум.

Утром в среду в городе Сумы местные жители вышли на железнодорожные пути и остановили поезд пригородного сообщения. Они протестовали против отмены дополнительных железнодорожных остановок на территории областного центра.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 2 октября..

Читай также: “Лопнуло терпение“: Жители Троещины блокировали движение городской электрички

“Событие произошло сегодня утром в Сумах, по улице Героев Крут, на железнодорожной остановке 59-й километр. Около десятка сумчан, по их словам обеспокоенных отменой дополнительных железнодорожных остановок на территории областного центра, вышли на железнодорожные пути. В результате машинист пассажирского поезда пригородного сообщения Сумы-Смородино вынужден был остановить движение“, – говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно выехали начальник главного управления Нацполиции в Сумской области, сотрудники управления превентивной деятельности, патрульной полиции.

Пообщавшись с гражданами и машинистом, полицейские оперативно урегулировали конфликтную ситуацию. Машинист открыл двери вагонов, люди зашли в поезд, освободив пути, после чего поезд смог продолжить свое движение дальше.

Читай также: В вагонах-люкс "Укрзализныци" обнаружили клопов

Как пояснили участники конфликта, основанием для такой акции стала отмена Укрзализныцей остановок пригородных поездов в пределах Сум в связи с задолженностью, возникшей у местных властей перед железнодорожным ведомством в части компенсации льгот за проезд пенсионеров.

Правоохранители начали проверку обоснованности и законности отмены дополнительных остановок, а также причины возникновения задолженности. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как сообщалось 24 сентября, на аппаратное совещание во Львовской областной госадминистрации ворвались протестующие с требованием отставки руководителя Нацполиции области Василия Виконского после силового разгона акции протеста в Сосновке, когда полиция разогнала блокаду железной дороги на Львовщине.