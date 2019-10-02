Депутаты отменили госфинансирование непарламентских партий

Партии, не прошедшие в Раду, больше не получат денег из бюджета; прошедшие – получат, но меньше.

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Народные депутаты во втором чтении приняли в целом проект закона №1029, поданный президентом Владимиром Зеленским. Документ отменяет государственное финансирование политических партий, которые проиграли на парламентских выборах. Как указано в “карточке“ законопроекта на сайте парламента, данную инициативу поддержали 237 нардепов.

В принятом законе содержится норма, отменяющая финансирование из государственного бюджета политических партий, участвовавших в парламентских выборах, но не преодолевших 5-процентный порог. До сих пор госфинансирование получали все партии, набравшие на выборах более 2% голосов.

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При этом финансирование партий, прошедших в парламент, сохраняется, хотя и уменьшен его объем.

Кроме того, в законе №1029 содержится несколько других важных изменений, направленных на предотвращение коррупции. В частности, закон “перезапускает“ деятельность Национального агентства по предотвращению коррупцию.

Напомним, народные депутаты планируют рассмотреть законопроект о госбюджете на следующий год 18 октября.

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