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Рада изменила правила назначения членов Нацсовета по ТВ

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Теперь члены Нацсовета будут исполнять свои обязанности до назначения новых.
Рада изменила процедуры назначения членов Нацсовета по ТВ
Рада изменила процедуры назначения членов Нацсовета по ТВ
пресс-служба Нацсовета

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Верховная Рада приняла во втором чтении закон об изменениях в закон о Нацсовете по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацсовета. За проект №2036 проголосовали 266 нардепов.

Законом предполагается обеспечить непрерывность функционирования ведомства. В частности, члены Нацсовета смогу исполнять обязанности до назначения новых представителей ведомства.

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При этом необходимо будет одновременно назначать членов Национального совета на все вакантные должности.

Напомним, ранее в Нацсовете объяснили, что будет с вещанием телеканала 112 Украина.

 

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Теги: Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, Рада, закон, назначения
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