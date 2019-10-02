Жителя Луганской области будут судить за организацию "референдума" в 2014 году

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

В Луганской области будут судить организатора "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Житель Луганской области предстанет перед судом за участие в организации и проведении "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР", - говорится в сообщении.

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Как сообщается, мужчина дал добровольное согласие на участие в организации и проведении в мае 2014 года "референдума". Во время проведения псевдореферендума он исполнял обязанности члена "участковой избирательной комиссии", а именно посещал граждан, которые не имели возможности проголосовать на "избирательном участке", выдавал им бюллетени и предоставлял ящик для личного вброса заполненного бюллетеня.

"Поскольку во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину в совершении указанного уголовного правонарушения, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности", - добавили в прокуратуре.

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Открыто уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" (ч. 2 ст. 110 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без нее.

Как сообщалось 9 сентября, организатору “выборов“ в Крыму объявили подозрение.

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