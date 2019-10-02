60% украинцев не понимают, что такое "формула Штайнайера" - социологи

При этом более половины опрошенных поддерживают невоенные методы урегулирования конфликта.

Большинство украинцев не понимают, что такое "формула Штайнайера" ratinggroup.ua

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Большинство украинцев не могут положительно или отрицательно оценить план урегулирования конфликта на Донбассе по так называемой “формуле Штайнмайера“, потому что просто не понимают, что это такое. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг“.

Две трети опрошенных не смогли оценить инициативу мирного урегулирования, известную как “Формула Штайнмайера“. 23% высказались против этой идеи, 18% - поддержали ее, - говорится в сообщении социологов.

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Также группа “Рейтинг“ выяснила отношение украинцев к другим важным вопросам, касающимся конфликта на Донбассе. Так, 68% опрошенных считают Россию страной-агрессором в отношении Украины. 23% - противоположного мнения, 10% - не определились.

Более половины опрошенных поддерживают невоенные меры по урегулированию вопроса оккупированного Донбасса: 34% выступают за прекращение военных действий и признание этих территорий временно оккупированными, замораживание конфликта, 23% - за предоставление этим территориям статуса автономии в составе Украины. Зато 23% выступают за продолжение военных действий до полного восстановления украинской власти на всем Донбассе и только 6% - за отделение этих территорий от Украины.

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По данным опроса, введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, но без российского контингента, поддерживают 55%, против - 26%.

Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов после получения контроля над всей оккупированной территорией поддерживают 53%, не поддерживают - 19%.

Проведение на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей местных выборов под контролем ОБСЕ поддерживают 43% опрошенных, не поддерживают - 27%.

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Однако зато ряд инициатив относительно оккупированного Донбасса не пользуются поддержкой среди населения. Так, амнистию участников незаконных вооруженных формирований, воюющих на стороне группировок “ДНР“ и “ЛНР“, не поддерживают 48%, поддерживают - 27%.

Предоставление права местным советам оккупированных территорий создавать отряды народной милиции не поддерживают 43%, поддерживают - 27%.

Введение миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса, включая российский контингент, не поддерживают 61%, поддерживают - только 17%.

Напомним, вчера на брифинге Зеленский рассказал о планах урегулирования конфликта на Донбассе, в которых среди прочего предполагается проведение выборов в ОРДЛО по украинским законам, но только после того, как Украина получит контроль над границей.

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