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У Зеленского назвали блефом заявления боевиков о границе

Комментариев: 1
В "Слуге народа" подчеркивают, что стороной переговоров является РФ, а не самопровозглашенные республики.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко
Фейсбук Богдана Яременко

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Заявление главарей самопровозглашенных “ДНР“ и “ЛНР“ о том, что боевики не отдадут Украине контроль над границей с Россией на Донбассе, является блефом. Об этом заявил народный депутат от фракции “Слуга народа“, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко в кулуарах парламента, пишет “Громадське“.

Мы ведем переговоры с Россией. Нет другой стороны переговоров, кроме РФ. Все остальное — это блеф и игра, — сказал он.

Напомним, ранее главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской “народных республик“ опубликовали совместное заявление, в котором согласование “формулы Штайнмайера“ назвали признанием “права народа Донбасса на самоопределение“. Также они заявили, что контроль над границей “киевская власть не получит“.

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Теги: Слуга народа, Богдан Яременко, конфликт на Донбассе, формула Штайнмайера
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Комментариев (3)
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Krotol2    02.10.2019, 16:03
Оценка:  -2
Krotol2
Снова ля ля тополя.Россия проходит как гарант.Задрал уже этот пиз деж
WTF2wtf    02.10.2019, 16:05
Оценка:  0
WTF2wtf
Она только российскую оккупацию "гарантирует" ... там не ведет войну Китай или Иран, там войну ведет только россия.
Только россия оккупировала Кырм и Донбасс.
WTF2wtf    02.10.2019, 16:06
Оценка:  0
WTF2wtf
... Крым и Донбасс
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