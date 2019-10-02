У Зеленского назвали блефом заявления боевиков о границе

В "Слуге народа" подчеркивают, что стороной переговоров является РФ, а не самопровозглашенные республики.

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Заявление главарей самопровозглашенных “ДНР“ и “ЛНР“ о том, что боевики не отдадут Украине контроль над границей с Россией на Донбассе, является блефом. Об этом заявил народный депутат от фракции “Слуга народа“, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко в кулуарах парламента, пишет “Громадське“.

Мы ведем переговоры с Россией. Нет другой стороны переговоров, кроме РФ. Все остальное — это блеф и игра, — сказал он.

Напомним, ранее главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской “народных республик“ опубликовали совместное заявление, в котором согласование “формулы Штайнмайера“ назвали признанием “права народа Донбасса на самоопределение“. Также они заявили, что контроль над границей “киевская власть не получит“.

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