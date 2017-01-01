В Одессе задержали абхазско-питерского "вора в законе"

"Тенго Питерский" уже несколько раз пытался наладить в Украине преступный бизнес, но всякий раз его депортировали.

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В Одессе задержан “вор в законе“ по кличке “Тенго Гальский“ или “Тенго Питерский“. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По информации правоохранителей, преступник является уроженцем Абхазии. Он несколько раз незаконно пересекал границу Украины, пытаясь наладить здесь преступные связи и распространить свое влияние. Трижды его задерживали сотрудники правоохранительных структур и выдворяли за пределы государства. В последний раз его выпроводили из Украины всего 7 месяцев назад, запретив при этом въезд в страну на 10 лет.

Вор в законе, “коронованный“ в 2014 году в Петербурге, имел целью наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от угонов, краж, грабежей и разбойных нападений. Под его руководством должна была действовать преступная группировка в столице Украины. Но на его пути каждый раз становились украинские правоохранительные органы, - отметили в МВД.

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В настоящее время мужчина помещен в Николаевский пункт временного пребывания иностранцев, откуда он затем и будет выдворен из Украины.

Напомним, в Днепре поймали группу рекетиров, которые выдавали себя за правоохранителей.

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