Хит "Мама я тоскую" перепели одесские библиотекари

30 сентября в Украине отмечали Всеукраинский день библиотек.

Без зажигательных танцев в “храме знаний“ не обошлось скриншот из видео

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В Одессе оригинально отметили свой профессиональный праздник сотрудницы библиотеки имени Грушевского, они снялись в пародии на песню “Мама, я танцую“.

Об этом сообщает Думская.

“Слова в композиции заменили на “Мама я тоскую, книгу хочу крутую“. Соответственно, без зажигательных танцев в “храме знаний“ не обошлось“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось в январе 2018 года, 16 января 2018 года Сеть взовала пародия на хит итальянского диджея Benny Benassi под названием Satisfaction, снятая российскими студентами Ульяновского института гражданской авиации.

Позже руководством вуза были установлены их личности.

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