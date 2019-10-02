В Николаеве накрыли бот-ферму по рассылке сообщений о минировании

Разоблаченный сервис предназначался для создания бот-ферм, рассылки спама и регистрации ящиков электронной почты, с которых отправлялись анонимные сообщения о минировании.

В Николаеве разоблачили масштабный сервис для массовой рассылки электронных сообщений, сообщает пресс-служба полиции региона.

Этот сервис предназначался для создания бот-ферм, рассылки спама и регистрации ящиков электронной почты, с которых отправлялись анонимные сообщения о минировании.

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Работал сервис исключительно по заказу клиентов. Продавали активированные учетные записи в большом количестве в различных почтовых ресурсах, социальных сетях, платежных системах. При этом, продавались и верифицированные учетные записи, цена которых была значительно выше.

Такие услуги использовались обычно для массовых рассылок сообщений о якобы выигрыше автомобиля (денег), уплаты несуществующего долга и тому подобное.

Более того, сервис предоставлял возможность клиентам для спам-рассылок и регистрации аккаунтов на ресурсах, требующих для регистрации номер телефона с последующей верификацией (социальные сети, электронная почта и т.д.). Для защиты сетей и анонимности злоумышленники использовали VPN и TOR-сервисы.

Полицейские провели обыски в Киеве, Одессе, Львове, Николаеве, Ровно и Херсоне. В этих городах находились дома, гаражные боксы, квартиры и арендованные офисы, которые использовались для криминальной деятельности. Изъятое оборудование отправили на экспертизу.

Процессуальные мероприятия проведены в рамках ранее начатого уголовного производства, связанного с ложными сообщениями о минировании объектов в Украине.

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Досудебное расследование продолжается в рамках ранее начатого уголовного производства по ст. 189 (вымогательство), 258 (Террористический акт), ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Идут мероприятия по привлечению к ответственности лиц, причастных к организации такой деятельности, сообщили в Департаменте киберполиции Украины.

Напомним, 20 сентября полиция Киева весь день проверяла ложное сообщение о массовом “минировании“. Тогда были “заминированы“ 20 жилых домов, 8 роддомов, 11 детских садов, 22 торговых центра, посольства и мосты.

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