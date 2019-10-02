Реакции Киева на формулу Штайнмайера "насторожили" Москву

В МИД РФ не понимают, почему все так всполошились из-за 4 года как известной формулы.

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В Москве насторожились реакцией Киева на подписание "формулы Штайнмайера" в Минске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Также в РФ обратили внимание, что участники Контактной группы подписались под "формулой Штайнмайера" на разных листах.

"Вчера в Минске все участники Контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали "формулу Штайнмайера", правда, сделали это на раздельных листах", - отметил Лавров.

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"Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе", - говорит глава МИД.

По его словам, требования противников президента Украины Владимира Зеленского объяснить подписание "формулы Штайнмайера" настораживают.

"Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о Вакарчуке и других радикальных политических силах: "Объясните, почему вы предаете украинский народ", - говорит Лавров.

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"Эта формула известна уже скоро как четыре года", - сказал он. Министр добавил, что до того, как узнал о реакции в Киеве, надеялся, что это лишь протокольно-косметическая проблема и что она будет преодолена.

Лавров надеется, что Зеленский останется верен словам о приверженности минским соглашениям "и не допустит их ревизии". "Минские договоренности сейчас тоже подвергаются испытаниям, их хотят тоже ревизовать, для меня это очевидно", - сказал он.

"Но я надеюсь, что то, что сказал президент Зеленский о приверженности выполнению Минских договоренностей, является позицией человека, который определяет внешнюю политику и является главнокомандующим Украины", - подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее у Владимира Зеленского назвали блефом заявления боевиков о границе с Россией.

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