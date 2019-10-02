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Реакции Киева на формулу Штайнмайера "насторожили" Москву

Комментариев: 9
В МИД РФ не понимают, почему все так всполошились из-за 4 года как известной формулы.
Лавров прокомментировал реакции украинских политиков на "формулу Штайнмайера"
Лавров прокомментировал реакции украинских политиков на "формулу Штайнмайера"
УНИАН

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В Москве насторожились реакцией Киева на подписание "формулы Штайнмайера" в Минске. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Также в РФ обратили внимание, что участники Контактной группы подписались под "формулой Штайнмайера" на разных листах.

"Вчера в Минске все участники Контактной группы, включая Донецк и Луганск, подписали "формулу Штайнмайера", правда, сделали это на раздельных листах", - отметил Лавров.

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"Очевидно, кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе", - говорит глава МИД.

По его словам, требования противников президента Украины Владимира Зеленского объяснить подписание "формулы Штайнмайера" настораживают.

"Последовавшая реакция в Киеве меня, конечно, насторожила: требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о Вакарчуке и других радикальных политических силах: "Объясните, почему вы предаете украинский народ", - говорит Лавров.

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"Эта формула известна уже скоро как четыре года", - сказал он. Министр добавил, что до того, как узнал о реакции в Киеве, надеялся, что это лишь протокольно-косметическая проблема и что она будет преодолена.

Лавров надеется, что Зеленский останется верен словам о приверженности минским соглашениям "и не допустит их ревизии". "Минские договоренности сейчас тоже подвергаются испытаниям, их хотят тоже ревизовать, для меня это очевидно", - сказал он.

"Но я надеюсь, что то, что сказал президент Зеленский о приверженности выполнению Минских договоренностей, является позицией человека, который определяет внешнюю политику и является главнокомандующим Украины", - подчеркнул Лавров.

Напомним, ранее у Владимира Зеленского назвали блефом заявления боевиков о границе с Россией.

 

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Теги: Украина, РФ, Лавров, МИД РФ, формула Штайнмайера, Минск
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Комментариев (10)
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Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 17:33
Оценка:  +2
Андрей_и_Богдан
Походу Штайнмайер "матЬ_и_матик" в авторитете, раз ему формулу пишет Лавров под диктовку Путина!
Колишній-східняк    02.10.2019, 17:11
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Формула "Крым - это Украина" была известна около сорока лет. И шо?
tulchanin    02.10.2019, 17:20
Оценка:  -4
tulchanin
Ну как шо, украинцев же тоже "настораживает" реакция РФ на неё. =))))
Woodbrother    02.10.2019, 17:08
Оценка:  +3
Woodbrother
Хрен вам, а не капитуляция. !
asfd0    02.10.2019, 17:29
Оценка:  -3
asfd0
Ого ты герой! На амбразуру бросЦаться будешь? )))))))
Андрей_и_Богдан    02.10.2019, 17:34
Оценка:  +1
Андрей_и_Богдан
Твой трупик бросим...
asfd0    02.10.2019, 17:38
Оценка:  -2
asfd0
дебил "Андрей_и_Богдан" в гражданской войне я не участвую, но зачистку галицких ублюдков поддержу.
ВосставшийИзБана    02.10.2019, 16:51
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Ну, Лаврову может она и 4 года известна. Может даже и 14. А вот Штайнмайеру она по всей видимости не известна до сих пор.
tulchanin    02.10.2019, 17:19
Оценка:  -2
tulchanin
Ибо так Петя сказал ? Может Штайнмайра спросить ? Макрон же про неё тоже знает...
asfd0    02.10.2019, 17:35
Оценка:  -2
asfd0
до сих пор не известна она 8% ))))))))
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