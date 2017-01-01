Экс-чиновника ГП "ВостГОК" будут судить за растрату более 25 млн грн

Цены необоснованно завышались при закупке серы.

Экс-заместителю генерального директора по обеспечению производства ГП "ВостГОК" и директору ООО "Торговый дом "Эко-Сервис" сообщено о подозрении в растрате 25,4 млн грн государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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"Действия подозреваемых квалифицируются по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Поскольку местонахождение этих лиц не установлено, о подозрении извещены в порядке ст. ст. 135, 278 Уголовного процессуального кодекса Украины и подозреваемых объявлены в розыск", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что в период феврале-мае 2015 года экс-руководитель ГП "ВостГОК" заключил с директором ООО "Торговый дом "Эко-Сервис" дополнительные соглашения к договору на закупку минералов (серы) для нужд предприятия, в результате чего противоправно была увеличена цену за единицу товара на 31%, а в дальнейшем на 57%, что привело к убыткам для государственного предприятия в сумме 25,4 млн грн.

При этом, закупка серы ГП "ВостГОК" каждый раз осуществлялась с привлечением не менее трех посредников, приводило к завышению на каждом этапе конечной цены на эти минералы для государственного предприятия.

Как сообщалось 23 сентября, в Киеве разоблачили конвертцентр, отмывавший по 1 млрд грн в год.

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