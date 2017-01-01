Сейчас полиция выясняет, кто и с какой целью оставил опасный "клад".

В городском парке Винницы нашли схрон с гранатами

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В городском парке Винницы нашли схрон с гранатами

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В Винницком парке полицейские обнаружили схрон с боеприпасами. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Винницкой области.

По информации правоохранителей, во время пешего патрулирования парка Дружбы народов полицейские заметили между бетонными блоками пакет с двумя сумками, в которых обнаружили гранаты и боеприпасы.

В сумках полицейские нашли две гранаты Ф-1, гранату РГД-5, три выстрела ВОГ-17, три самодельных взрывных устройства цилиндрической формы и 46 патронов калибра 5,45 мм. Место происшествия патрульные сразу огородили и вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников, - говорится в сообщении.

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Всё найденное направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, на Прикарпатье во двор местного жителя неизвестные бросили две гранаты.

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