В ГПУ не подтвердили информацию о подготовке подозрения Порошенко
Читай также: В ГБР выяснили, что сами себя не прослушивали
Пресс-служба Генпрокуратуры заявляет, что не располагает информацией о подготовке ведомством подозрения против бывшего президента Петра Порошенко, пишет “Радио Свобода“.
“У нас нет никакой информации по этому поводу“, - сказали в ведомстве в ответ на запрос издания.
В августе Государственное бюро расследований подтвердило , что работает над 12 производствами по вероятным злоупотреблениям со стороны предыдущего руководства государства, в частности, пятого президента Петра Порошенко.
Читай также: ГБР завело дело на Порошенко из-за долгого неназначения судей
Директор бюро Роман Труба говорил о 11 делах, но в Генпрокуратуре заявляли, что во всех производствах Порошенко фигурирует исключительно как свидетель.
О том, что ГПУ готовит подозрение пятом президенту по статье о злоупотреблении властью, 2 октября сообщило агентство “Интерфакс-Украина“ со ссылкой на источник в ГПУ.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram