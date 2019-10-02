В ГПУ не подтвердили информацию о подготовке подозрения Порошенко

Пресс-служба Генпрокуратуры заявляет, что не располагает подобной информацией .

В ГПУ не подтверждают информацию о подозрениях в отношении Порошенко пресс-служба ГПУ

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Пресс-служба Генпрокуратуры заявляет, что не располагает информацией о подготовке ведомством подозрения против бывшего президента Петра Порошенко, пишет “Радио Свобода“.

“У нас нет никакой информации по этому поводу“, - сказали в ведомстве в ответ на запрос издания.

В августе Государственное бюро расследований подтвердило , что работает над 12 производствами по вероятным злоупотреблениям со стороны предыдущего руководства государства, в частности, пятого президента Петра Порошенко.

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Директор бюро Роман Труба говорил о 11 делах, но в Генпрокуратуре заявляли, что во всех производствах Порошенко фигурирует исключительно как свидетель.

О том, что ГПУ готовит подозрение пятом президенту по статье о злоупотреблении властью, 2 октября сообщило агентство “Интерфакс-Украина“ со ссылкой на источник в ГПУ.

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