Пишите письма: Диалог Скалецкой с коллективом Минздрава не состоялся

Вместо живого диалога министр прочла подчиненным "лекцию о трудных временах".

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Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая вместо того, чтобы пообщаться с коллективом министерства, прочла “лекцию о тяжелых временах“. Об этом в Facebook написала руководительница директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко, проиллюстрировав свой пост картинкой из серии “Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу“.

По ее словам, на встрече коллектива министерства с его новой руководительницей планировалось обсудить конфликт между ней и сотрудниками ведомства, однако диалог не состоялся. Литовченко в своем посте перечислила вопросы, которые планировалось задать Скалецкой и на которые коллектив хотел получить ответ.

Вместо этого - получили 9-минутную лекцию о тяжелых временах, и о том, что все свои вопросы к министру и его заместителям мы должны предоставить в письменном виде, - написала Литовченко.

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После этого Скалецкая, по словам сотрудницы министерства, “покинула зал, вытолкнув вперед Государственного секретаря “собрать вопросы подчиненных“.

О своей встрече с коллективом ведомства написала и сама Скалецкая. Она не уточнила, в каком формате проходило общение и была ли у сотрудников министерства возможность задать ей свои вопросы. Однако подтвердила, что поручила госсекретарю “собрать предложения и предоставить проекты решений по организационным вопросам“.

Напомним, в конфликт внутри Минздрава грозит вмешаться премьер-министр Гончарук.

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