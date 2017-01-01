Система электронного документообмена уже работает - Дубилет

За месяц-два министр обещает перевести в электронный вид всё, кроме секретных документов.

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Система электронного документообмена между государственными органами и министерствами начала работу. Об этом заявил Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, сообщает “Интерфакс-Украина“.

По словам министра, в течение пары месяцев бумажный документообмен между министерствами и ведомствами будет сведен к минимуму.

Система, позволяющая не пользоваться традиционной бумажной формой, работает. Но я уверен, что в октябре госорганы так просто, мигом, полностью на нее не перейдут, - сказал Дубилет.

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Он сообщил, что с этой недели в правительстве начали подводить еженедельную статистику и работать с каждым органом, генерирующим бумажные документы, по отдельности.

Думаю, постепенно в течение 1-2 месяцев сведем бумажный документообмен, за исключением секретных, к минимуму, - заявил министр.

Напомним, министр порезался бумажным документом, когда обсуждал перевод документации в электронную форму.

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