Система электронного документообмена уже работает - Дубилет
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Система электронного документообмена между государственными органами и министерствами начала работу. Об этом заявил Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, сообщает “Интерфакс-Украина“.
По словам министра, в течение пары месяцев бумажный документообмен между министерствами и ведомствами будет сведен к минимуму.
Система, позволяющая не пользоваться традиционной бумажной формой, работает. Но я уверен, что в октябре госорганы так просто, мигом, полностью на нее не перейдут, - сказал Дубилет.
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Он сообщил, что с этой недели в правительстве начали подводить еженедельную статистику и работать с каждым органом, генерирующим бумажные документы, по отдельности.
Думаю, постепенно в течение 1-2 месяцев сведем бумажный документообмен, за исключением секретных, к минимуму, - заявил министр.
Напомним, министр порезался бумажным документом, когда обсуждал перевод документации в электронную форму.
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