Украина начала импорт электроэнергии из РФ, а инициаторов "Роттердам+" преследует НАБУ – эксперт

По мнению заместителя директора Агентства моделирования ситуаций Алексея Голобуцкого в украинской власти изменились внешнеполитические приоритеты.

Украина возобновила импорт электроэнергии из России, – пишет он на своей странице в Facebook, сообщает Обозреватель.

“Две недели назад в комментарии изданию “Главком“ председатель комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус обещал, что “из России у нас импорта электроэнергии не будет“. Вчера импорт электроэнергии из России начался. Перед тем Герус протянул в законопроект №1084 “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии“ поправку, которая позволила импортировать электроэнергию по прямым контрактам. На следующий день президент его подписал“, – отмечает политолог.

Национальное же бюро расследований Украины (НАБУ) активизировалось в расследовании так называемой формулы “Роттердам+“, которая позволяла закупать уголь для украинских электростанций.

“НАБУ упорно преследует инициаторов формулы “Роттердам+“, которая три года позволяла не импортировать электроэнергию из РФ, однако оставила ферросплавные заводы Коломойского без льгот на электроэнергию. Ту самую, которую так упорно критиковал Герус, канал “1+1“ и целая куча профессиональных “антикоррупционеров“-заробитчан вроде Сергея Лещенко“, – подчеркивает он.

Эксперт отмечает, что импорт электроэнергии из Российской Федерации осуществляется структурами, приближенными к предпринимателю Игорю Коломойскому.

“Электроэнергию из РФ импортирует компания “Юнайтед Энерджи“. По данным СМИ она была крупнейшим поставщиком газа добычи полугосударственной “Укрнафты“ для нужд “Днепроазота“, который входит в активы Игоря Коломойского. Еще ранее компания “Нафта Форс“, которая формально принадлежит заправщику с АЗС Коломойского, начала поставлять российский уголь на государственное “Центрэнерго“, – сообщил Голобуцкий.

Как сообщалось, 1 октября 2019 года состоялась первая поставка электроэнергии по двустороннему контракту в направлении “Россия-Украина“, ее осуществила частная компания “Юнайтед Энерджи“, которую связывают с интересами бизнесмена Игоря Коломойского. Трейдер импортировал из России электроэнергию ровным графиком мощностью 100 МВт.

Как сообщал ExPro, 18 сентября Верховная Рада по предложению председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрея Геруса внесла изменения в закон Украины “О рынке электроэнергии“, которыми был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в ОЭС Украины на условиях двусторонних контрактов.

20 сентября сообщалось, что частная компания “ТАС энергия страны“, владельцем которой является бизнесмен Сергей Тигипко, планирует импортировать электроэнергию из РФ у государственной компании “Интер РАО“.