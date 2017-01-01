Депутаты разрешили ВСУ применять оружие в особый период
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В среду, 2 октября, народные депутаты приняли во втором чтении и в целом проект закона № 1224 о применении Вооруженными силами техники и оружия в особый период. Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов, сообщается на официальном сайте Верховной Рады.
Законопроектом №1224 в частности закрепляется право соединений, воинских частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены.
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Также разрешается применение специальных средств и оружия военнослужащими и работниками Государственной специальной службы транспорта.
Как пояснила один из авторов законопроекта Марьяна Безуглая, этот закон законодательно нормирует вопрос применения оружия и военной техники в той ситуации, которая сложилась сейчас: ни мирное время, ни военное положение.
До этого применение оружия ВСУ на Донбассе регулировалось множеством разрозненных специальных законов, указов президента, приказов Генштаба и другими документами.
Напомним, Рада изменила правила назначения членов Нацсовета по ТВ.
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