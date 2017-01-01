Депутаты разрешили ВСУ применять оружие в особый период

Теперь армия может воевать даже без объявления военного положения.

Читай также: Депутаты отменили госфинансирование непарламентских партий

В среду, 2 октября, народные депутаты приняли во втором чтении и в целом проект закона № 1224 о применении Вооруженными силами техники и оружия в особый период. Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов, сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Законопроектом №1224 в частности закрепляется право соединений, воинских частей и подразделений ВСУ на применение боевой техники и оружия в период до введения военного положения и после его прекращения или отмены.

Читай также: Рада приняла закон о перезагрузке НАПК

Также разрешается применение специальных средств и оружия военнослужащими и работниками Государственной специальной службы транспорта.

Как пояснила один из авторов законопроекта Марьяна Безуглая, этот закон законодательно нормирует вопрос применения оружия и военной техники в той ситуации, которая сложилась сейчас: ни мирное время, ни военное положение.

До этого применение оружия ВСУ на Донбассе регулировалось множеством разрозненных специальных законов, указов президента, приказов Генштаба и другими документами.

Напомним, Рада изменила правила назначения членов Нацсовета по ТВ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.