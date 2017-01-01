Помпео заверил, что на поддержку Штатами Украины разговор Трампа и Зе не влияет

США продолжат последовательно помогать Украине с реформами и борьбой против агрессии РФ.

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США останутся последовательнами в поддержке Украины на фоне ее противостоянии российской агрессии, проведении реформ и преодоления коррупции, несмотря на скандал в связи с разговором Трампа и Зеленского. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Укринформ.

“Телефонный разговор - это был контакт. Сейчас, когда я занимаю должность госсекретаря в течение 1,5 лет, я знаю точно, какова американская политика в отношении Украины“, - отметил он.

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“Она является чрезвычайно последовательной, и мы в дальнейшем будем стараться достичь этих результатов “, - подчеркнул глава Госдепа США.

В этой связи он уточнил, что речь идет, в том числе об угрозе для Украины со стороны РФ, о необходимости помощи украинцам преодолеть коррупцию и поддержке нового правительства в его стремлении достичь успешного развития государства.

Помпео подчеркнул, что команда Госдепартамента продолжает быть вовлеченной в этот процесс, и продолжи это делать даже несмотря на шум, который поднялся вокруг этого вопроса.

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В то же время госсекретарь Помпео прокомментировал свою реакцию на запрос демократов в Палате представителей о предоставлении документов об общении Трампа, его адвоката Руди Джулиани с Украиной, а также роли Госдепартамента в этом процессе.

По его словам, в том, каким процессуальным образом было высказано это требование демократами, он видит нарушение принципа пропорционального распределения власти в США.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что слышал разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

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