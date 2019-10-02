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Депутаты разрешили частникам строить ракеты и летать в космос

Комментариев: 3
До сих пор такое право имели только государственные предприятия.
Рада отменила лицензирование в сфере космической деятельности
Рада отменила лицензирование в сфере космической деятельности
Верховная Рада/Facebook

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №1071 о государственном регулировании космической деятельности, которым частные компании допускаются к производству космических систем. Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов, говорится на сайте парламента.

По мнению авторов законопроекта, его принятие должно поспособствовать созданию конкурентной среды в космической отрасли Украины, повышению ее инвестиционной привлекательности, а также развитию отрасли в целом.

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До этого момента в Украине заниматься любой деятельностью, связанной с испытанием, производством и эксплуатацией космических ракет, по закону могли только государственные предприятия.

Кроме того, данный закон переводит космическую деятельность из категории лицензируемых видов деятельности в категорию деятельности, которая осуществляется на декларативных принципах.

Напомним, Рада изменила правила назначения членов Нацсовета по ТВ.

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Теги: Рада, Верховная Рада
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Комментариев (3)
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Брюква_и_Клюква    02.10.2019, 18:32
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Давно мечтал про это. Правда, при Слугах спирт сильно подорожал - далеко не улетишь
ShakhterDonetsk    02.10.2019, 18:20
Оценка:  +1
ShakhterDonetsk
Надо еще пенсионерам разрешить заплывать за буйки. Слуги народа оказались вообще никакими депутаторами - одни кнопкодавы безмозговые и все. С Таким парламентом тяжело прийдется нашей стране .
Ira0956    02.10.2019, 19:08
Оценка:  -1
Ira0956
А с прежними было легче? )
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