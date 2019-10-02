Депутаты разрешили частникам строить ракеты и летать в космос

До сих пор такое право имели только государственные предприятия.

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №1071 о государственном регулировании космической деятельности, которым частные компании допускаются к производству космических систем. Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов, говорится на сайте парламента.

По мнению авторов законопроекта, его принятие должно поспособствовать созданию конкурентной среды в космической отрасли Украины, повышению ее инвестиционной привлекательности, а также развитию отрасли в целом.

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До этого момента в Украине заниматься любой деятельностью, связанной с испытанием, производством и эксплуатацией космических ракет, по закону могли только государственные предприятия.

Кроме того, данный закон переводит космическую деятельность из категории лицензируемых видов деятельности в категорию деятельности, которая осуществляется на декларативных принципах.

Напомним, Рада изменила правила назначения членов Нацсовета по ТВ.

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