Зеленский поставил задачи для Комиссии по вопросам правовой реформы

Комиссия по вопросам правовой реформы является консультативно-совещательным органом при президенте Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил основные направления работы Комиссии по вопросам правовой реформы Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства в среду, 2 октября.

Открывая заседание Комиссии по вопросам правовой реформы в Офисе президента, Зеленский заявил, что украинское общество устало от обещаний о проведении реформ и ожидает реальных изменений.

"Законопроекты, недавно принятые Верховной Радой, перезапускают очень важные глобальные процессы в нашем государстве. Теперь время для более системных и глубоких шагов в законодательной сфере Украины", - сказал он.

По словам президента, Комиссия среди прочего сосредоточиться на продолжении конституционной реформы в части децентрализации.

"В частности, это - конституционный фундамент для децентрализации. Его отсутствие затрудняет реформу местного самоуправления. Существует неопределенный статус и полномочия территориальных общин, нет возможности реформировать власть на уровне районов и областей. Ориентирами в этих вопросах для нас должны быть Европейская хартия местного самоуправления и лучший мировой опыт", - заявил он.

Зеленский отметил, что Комиссия по вопросам правовой реформы также должна разработать изменения в раздел Основного Закона о правах человека.

"Граждане должны иметь права, позволяющие им принимать решения на местном уровне. Имею в виду, в частности, плебисциты, а также право участия граждан в принятии решений на национальном уровне", - сказал он.

Также Комиссия должна пересмотреть подход к проведению судебной реформы, поскольку, по словам Зеленского, неприемлемо пребывание значительной части судей в "подвешенном" состоянии из-за неэффективных процедур квалификационных оценок. Президент считает, что ручное управление судами необходимо ликвидировать как явление, и в то же время нужно восстановить доверие к украинскому суду.

"Можем многое еще говорить, но есть одно красноречивое доказательство провалившейся реформы - это уровень доверия граждан к украинскому суду. Больше, чем судьям, украинцы не доверяют только российским средствам массовой информации. Нам с вами нужно это менять", - сказал Зеленский.

Еще одно направление работы Комиссии - законодательные наработки реформы Службы безопасности Украины.

"А именно - лишение СБУ компетенции по противодействию криминальным правонарушением в сфере экономики, коррупции и контрабанды, а также контрразведывательной защиты экономических интересов государства, не соответствует европейским традициям", - пояснил Президент.

Кроме того, Комиссия должна предложить идеи для реформы прокуратуры в части внедрения эффективных механизмов для координации роли Офиса Генерального прокурора, согласованных действий органов власти, процессуальной самостоятельности и независимости прокуроров.

Также среди задач Комиссии - разработка инициатив для дальнейшей гуманизации уголовного процессуального законодательства, внедрения эффективных и экономичных процедур расследования и судебного рассмотрения производств.

Ранее Зеленский поручил Минюсту "отключить" всех госрегистраторов от госреестра из-за проблем с рейдерством.

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