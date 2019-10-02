Чтоб не расслаблялся. Новое дело против Порошенко

Генеральная прокуратура готовит подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

Пятый президент Украины Петр Порошенко все чаще фигурирует в сообщениях правоохранительных органов. В Государственном бюро расследований есть уже с десяток уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

Может появиться дело против пятого президента и в ГПУ, сообщают источники Интерфакс-Украина.

Что за дело?

"Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов", - говорится в сообщении Интерфакса.



Источник издания не уточнил подробностей, отметив лишь, что проект подозрения Порошенко касается злоупотребления властью.

При этом в пресс-службе Генеральной прокуратуры нет информации о подготовке правоохранителями подозрения Порошенко.

"У нас нет никакой информации по этому поводу", - сообщили Радио Свобода в прокуратуре.

Петр Порошенко – действующий народный депутат Украины. Для привлечения к ответственности нардепов на данный момент все еще необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления Генпрокурора в парламент.

Реакция Порошенко

Пятый президент Украины ранее заявлял, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко".

Комментируя вероятность сесть в тюрьму, если решения судов по делам, где фигурирует Порошенко, будет не в его пользу, пятый президент Украины заявил: "Я ничего не боюсь".

Дела ГБР

Госбюро расследований расследует сразу 13 уголовных производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Адвокат Порошенко отмечал, что его клиент проходит как свидетель в двух делах, в остальных - у него нет процессуального статуса.

Инициатором уголовных производств в отношении Порошенко является Андрей Портнов - бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену.

1 октября, в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз по инициативе ГБР было назначено исследование на полиграфе для Порошенко. Но экс-глава государства в институт не приехал.

Представители учреждения сообщили, что не знают причин неявки, впрочем исследования на полиграфе – дело сугубо добровольное для каждого гражданина. Будет ли назначено исследование еще раз, зависит от следователей Государственного бюро расследований.

В то же время представитель экс-президента, адвокат Игорь Головань заявил, что Петр Порошенко не получал сообщений о следственных действиях 1 октября.

"Вручить такое уведомление у ГБР были все возможности. Например – 13 сентября 2019 г., когда Петр Порошенко лично посещал ГБР для допроса в качестве свидетеля", - отметил Головань.

Ранее Порошенко заявлял, что придет на полиграф к ГБР только в эфире одного из украинских телеканалов.

Дело в НАБУ

В сентябре НАБУ сообщило об открытии уголовного производства против Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина. Открыть дело по факту возможного злоупотребления властью Бюро обязал Соломенский районный суд Киева. Уголовное производство начали 23 августа.

Какие перспективы?

Политолог Александр Солонтай полагает, что вести дела лишь против Порошенко невозможно.

“Или будут вестись дела в отношении большого количества лиц – секретарей СНБО, заместителей, спикеров, премьеров, Администрации Президента и так далее. Или, если исследуют одно дело и найдут, как перевести человека из свидетеля в подозреваемого, то это назовут выборочным правосудием”, – отметил эксперт.

Он вспомнил, что история с выборочным правосудием уже была с Юлией Тимошенко, которая стала единственным премьером, которая сидела в тюрьме на территории Украины.

“Когда вышла Тимошенко, то одна из самых больших претензий была не в том, хорошо или нехорошо было исследовано дело, а в том, что такие преступления на таком государственном уровне не могут производиться одним лицом. Если премьер сидит, но ни заместители, ни министры, ни члены его команды не сидят, то возникает вопрос выборочной расправы с политическим оппонентом,” – считает Солонтай.