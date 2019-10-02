Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нужно переходное правосудие для деоккупации Донбасса и Крыма - Зеленский

Комментариев: 7
Следует решить, какая будет ответственность для населения за сотрудничество с оккупационной властью и в каких случаях освобождение от нее.
Зеленский поручил разработать переходное правосудие для реинтеграции Донбасса
Зеленский поручил разработать переходное правосудие для реинтеграции Донбасса
president.gov.ua

Читай также: “Не понимают возможных последствий“: Порошенко о подписании “формулы Штайнмайера“

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать переходное правосудие для реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

По мнению Зеленского, переходное правосудие поможет достичь мира и преодолеть последствия вооруженного конфликта.

Она (концепция переходного правосудия – ред.) должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта, - отметил президент.

Читай также: В “Слуге народа“ признали, что “формула Штайнмайера“ была требованием Кремля

Также Зеленский указал на необходимость разработки стратегии по деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения:

Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, а в некоторых случаях и освобождение от нее, - за сотрудничество с оккупационной властью, - отметил президент.

Напомним, депутаты разрешили ВСУ применять оружие в особый период.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Владимир Зеленский, деоккупация Донбасса, правосудие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    02.10.2019, 19:06
Оценка:  -5
fkrfyfan
Судите в киеве украинских карателей всу
WTF2wtf    02.10.2019, 19:07
Оценка:  +1
WTF2wtf
Многих российских армейских "карателей" судили в Москве после 10 лет войны в Чечне???
Какого ты этот тупой бред несешь, бот оккупантов?
ВосставшийИзБана    02.10.2019, 19:01
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Зачем переходное правосудие? У нас мало статей в УК для привлечения преступников к ответственности? Или нам под видом "переходного правосудия" хотят подсунуть амнистию для террористов?
VSHIVANKA    02.10.2019, 18:54
Оценка:  -8
VSHIVANKA
А КЛОУН УЖЕ РАЗМЕЧТАЛСЯ......))))
КТО ТЕБЕ ЧМОШНИК УКРОПНЫЙ РАЗРЕШИТ ТРОГАТЬ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА ?!
ТЫ РО СВОЕМУ ЕБЛУ ХОХЛЯЦКОМУ МАХОМ ВЫХВАТИШЬ И НА ЭТОМ ВСЁ ЗАКОНЧИТСЯ.....
СУДИТЬ ОН СОБРАЛСЯ ПИАНИСТ ХУЕВЫЙ.....)))
PINKIPAU    02.10.2019, 18:58
Оценка:  +2
PINKIPAU
Еще и Кубань придется возвращать.
WTF2wtf    02.10.2019, 19:00
Оценка:  +4
WTF2wtf
Быдлобот оккупантов,
вы там просто оккупанты, убийцы и грабители ... конченые путинские наци, опустившие Донбасс и тупо радующиеся этому
VSHIVANKA    02.10.2019, 19:13
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЧЁ ТЫ ЧМОШНИК УКРОПНЫЙ ТУТ СКУЛИШЬ С УТРА ДО ВЕЧЕРА?!
ТЕБЯ ЧТО-ТО НЕ УСТРАИВАЕТ ?!
ВПЕРЕД ЗА ОРДЕНАМИ НА ФРОНТ !
ИЛИ РАСЧЕТ НА ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА ?
ЗАТКНИ СВОЙ ХРЮКАЛЬНИК И СОПИ В ДВЕ ДЫРКИ , ЗАБУДЬ О ДОНБАССЕ, А ТЕМ БОЛЕЕ О КРЫМЕ!
ВАШЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ, ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО !
ВАС СЛИЛИ )))
Graddfeydd    02.10.2019, 19:01
Оценка:  +2
Graddfeydd
"Жителям Донбасса" нужно дать выбор: чемодан-вокзал-Магадан либо ответить за свои "подвиги" по украинскому законодательству. Чехи после войны нахер послали 3 млн судетских немцев (лишили их гражданских прав и депортировали в Германию) за то, что те тоже орали в свое время "Гитлер, введи войска!".
PINKIPAU    02.10.2019, 18:49
Оценка:  +1
PINKIPAU
Какое правосудие ? Военно-полевые суды, тройки, приговор-в большинстве случаев расстрел. Очень гуманно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь