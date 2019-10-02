Нужно переходное правосудие для деоккупации Донбасса и Крыма - Зеленский

Следует решить, какая будет ответственность для населения за сотрудничество с оккупационной властью и в каких случаях освобождение от нее.

Читай также: “Не понимают возможных последствий“: Порошенко о подписании “формулы Штайнмайера“

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать переходное правосудие для реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

По мнению Зеленского, переходное правосудие поможет достичь мира и преодолеть последствия вооруженного конфликта.

Она (концепция переходного правосудия – ред.) должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта, - отметил президент.

Читай также: В “Слуге народа“ признали, что “формула Штайнмайера“ была требованием Кремля

Также Зеленский указал на необходимость разработки стратегии по деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения:

Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, а в некоторых случаях и освобождение от нее, - за сотрудничество с оккупационной властью, - отметил президент.

Напомним, депутаты разрешили ВСУ применять оружие в особый период.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.