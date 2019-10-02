Нужно переходное правосудие для деоккупации Донбасса и Крыма - Зеленский
Читай также: “Не понимают возможных последствий“: Порошенко о подписании “формулы Штайнмайера“
Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать переходное правосудие для реинтеграции Донбасса. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
По мнению Зеленского, переходное правосудие поможет достичь мира и преодолеть последствия вооруженного конфликта.
Она (концепция переходного правосудия – ред.) должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта, - отметил президент.
Читай также: В “Слуге народа“ признали, что “формула Штайнмайера“ была требованием Кремля
Также Зеленский указал на необходимость разработки стратегии по деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока страны, возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения:
Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, а в некоторых случаях и освобождение от нее, - за сотрудничество с оккупационной властью, - отметил президент.
Напомним, депутаты разрешили ВСУ применять оружие в особый период.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Какого ты этот тупой бред несешь, бот оккупантов?
КТО ТЕБЕ ЧМОШНИК УКРОПНЫЙ РАЗРЕШИТ ТРОГАТЬ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА ?!
ТЫ РО СВОЕМУ ЕБЛУ ХОХЛЯЦКОМУ МАХОМ ВЫХВАТИШЬ И НА ЭТОМ ВСЁ ЗАКОНЧИТСЯ.....
СУДИТЬ ОН СОБРАЛСЯ ПИАНИСТ ХУЕВЫЙ.....)))
вы там просто оккупанты, убийцы и грабители ... конченые путинские наци, опустившие Донбасс и тупо радующиеся этому
ТЕБЯ ЧТО-ТО НЕ УСТРАИВАЕТ ?!
ВПЕРЕД ЗА ОРДЕНАМИ НА ФРОНТ !
ИЛИ РАСЧЕТ НА ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА ?
ЗАТКНИ СВОЙ ХРЮКАЛЬНИК И СОПИ В ДВЕ ДЫРКИ , ЗАБУДЬ О ДОНБАССЕ, А ТЕМ БОЛЕЕ О КРЫМЕ!
ВАШЕ ДЕЛО ТЕЛЯЧЬЕ, ОБОСРАЛСЯ И В СТОЙЛО !
ВАС СЛИЛИ )))