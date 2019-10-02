Станица Луганская: первый этап разведения войск завершен

Сейчас в Станице продолжается демонтаж инженерных сооружений. Далее разведение войск будет проходить возле Золотого и Петровского.

Первый этап разведения войск в Станице Луганской завершился. Сейчас продолжается демонтаж инженерных сооружений. Следующими участками разведения станут населенные пункты Золотое и Петровское. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в среду, 2 октября.

“По состоянию на сегодня в Станице Луганской завершился первый этап разведения, и продолжается процесс демонтажа инженерных сооружений. Чтобы на этом участке не было перемещения войск, наблюдатели Наблюдательного мониторинговой миссии ОБСЕ осуществляют мониторинговую деятельность, а процесс отвода контролируют представители Совместного центра по контролю прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК)”, - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что разведение войск происходит в рамках достигнутых в предыдущие годы договоренностей в Минске: протокола от 5 сентября 2014 года, меморандума от 19 сентября 2014 года и комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года. В 2016 году было подписано рамочное решение ТКГ о разведении сил и средств на трех участках, границы которых закреплены в договоренностях: в Золотом, Петровском и Станицы Луганской.

Как отмечается, разведение происходит на расстояние 1 км от линии разграничения и является зеркальным, то есть таким, что должно осуществляться обеими сторонами.

Основное условие начала разведения войск - соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.

Процесс разведения войск происходит в два этапа: первый этап - отвод личного состава с обеих сторон, второй - демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий. Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается.

Следующими участками разведения, отмечают в пресс-службе, станут населенные пункты Золотое и Петровское.

Согласно информации пресс-службы, ВСУ продолжат оказывать помощь мирному населению. В частности, подразделения гражданско-военного сотрудничества и в дальнейшем будут сотрудничать с местными властями в рамках реализации текущих гуманитарных проектов, чтобы граждане Украины в районах разведения имели предметы первой необходимости для жизни. Кроме этого, будут продолжаться проекты по восстановлению инфраструктуры.

Вместе с тем, в случае если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно.

Вопросы защиты гражданского населения в районах, где ведутся боевые действия, есть и будет оставаться приоритетными для украинских военных, утверждают в Минобороны. В частности, военнослужащие ВСУ остаются в полной боевой готовности и имеют предусмотренное законодательством Украины право применять огневые средства в случае угрозы их жизни и здоровью.

В Минобороны также призвали граждан сохранять взвешенную позицию.

Напомним, ранее в пресс-центре ООС заявили, что в Станице Луганской завершается строительство обходного моста. Украинская сторона заканчивает монтаж ограждений и настила. Также ведется расчистка обочин, подготовка асфальтированной дороги и строительство остановок.

Также Зеленский заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом согласовано. Президент Украины гарантировал, что отвод военных не повлияет на безопасность местных жителей.

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