ОП взял себе еще 15 дней на поиск стенограммы разговора Зеленского и Трампа

Офис президента не смог за пять дней найти стенограмму разговора президентов Украины и США.

В ОП пока не нашли или не составили стенограмму разговора Трампа и Зе Коллаж фото

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Офис президента Украины не смог за пять дней найти стенограмму разговора президентов Украины и США. Об этом говорится в ответе ОПУ на запрос LIGA.net.

Запрос был направлен 23 сентября, еще до того, как Белый дом обнародовал стенограмму разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Согласно закону, ОПУ должен был на протяжении пяти рабочих дней предоставить ответ на запрос. 1 октября ответ пришел.

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"На основании части 4 статьи 20 закона О доступе к публичной информации Офисом президента принято решение о продолжении срока рассмотрения запроса до 20 дней", - сказано в ответе ОПУ.

Норма закона, на которую ссылается Банковая, предусматривает, что срок рассмотрения запроса может быть продолжен до 20 рабочих дней, если запрос касается представления "большого объема информации или требует поиска информации среди значительного количества данных".

Ранее Помпео заверил, что на поддержку Штатами Украины разговор Трампа и Зе не влияет.



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