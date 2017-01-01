Тема возвращения Украине контроля над своей границей "требует обсуждения" - Берлин

В Германии предполагают, что для дальнейших шагов по урегулировании ситуации на Донбассе нужны будут "тяжелые компромиссы".

Германия считает, что вопрос украинской границы еще нужно обсудить штаб ООС

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Так называемая "формула Штайнмайера" касается лишь одного из аспектов мирного урегулирования, поэтому не надо преувеличивать ее значение. Такое мнение высказал представитель МИД ФРГ Райнер Бреуль, передает Укринформ.

"Здесь есть определенное недоразумение: в самой Формуле Штайнмайера речь идет исключительно о последовательности предоставления особого статуса регионам и проведении местных выборов", - отметил дипломат.

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Он уточнил, что в соответствии с формулой особый статус будет введен временно в день проведения местных выборов, а на постоянной основе - после подтверждения их легитимности ОБСЕ.

"Это и есть "формула Штайнмайера ". Обычно это - лишь часть общего пазла", - сказал Бреуль. Среди тем, которые еще надо обсуждать, он назвал точное определение того, как будет выглядеть особый статус, а также вопросы границы.

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На вопрос, является ли для немецкого правительства возвращения контроля Украины над собственной рубежом предпосылкой проведения выборов, Бреуль признал, что "это вопрос, который еще требует обсуждения, по которому еще нужна договоренность".

Дипломат добавил, что следующие шаги требуют "тяжелых компромиссов". Минские соглашения при этом остаются дорожной картой, подчеркнул он.

Напомним, Зеленский считает, что для деоккупации Донбасса и Крыма нужно переходное правосудие.

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