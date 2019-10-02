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В Харькове протестуют "против капитуляции"

Комментариев: 2
Харьков присоединился к всеукраинской бессрочный акции Нет капитуляции. На площади Свободы собралось несколько сотен человек.
Митинг в Харькове
Митинг в Харькове
Facebook/Чистилин Владимир

В Харькове проходит акция протеста против согласования властью "формулы Штайнмайера". Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Протестующие собрались возле палатки "Все для победы" на площади Свободы. 

"Харьков активно участвует во всеукраинской бессрочный акции Нет капитуляции и против сдачи интересов украинских национальных интересов", - говорится в сообщении организаторов акции. 

 

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Теги: Харьков, митинг, протест, донбасс, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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fkrfyfan    02.10.2019, 19:02
Оценка:  +3
fkrfyfan
Несколько сотен майданутых дебилов
VSHIVANKA    02.10.2019, 18:59
Оценка:  +4
VSHIVANKA
О КАКОЙ КАПИТУЛЯЦИИ ХРЮКАЕТ ЭТА УКРОПНАЯ БИОМАССА ?
ПЕРЕД КЕМ , ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ ДОНБАССА ?
ХОРОШО , НЕ ХОТИТЕ ТАК, ВПЕРЁД В ОКОПЫ И НА ПУЛЕМЕТЫ !!!
ИЛИ ОЧКО СЖИМАЕТСЯ ОТ ВОСПРМИНАНИЙ О КОТЛАХ ?!
ИЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ , ЧТО ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА ЗА ВАС ВОЕВАТЬ БУДУТ ?!
КАК ОБЫЧНО РАСЧЕТ НА ХАЛЯВУ?
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