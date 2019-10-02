В Харькове протестуют "против капитуляции"

Харьков присоединился к всеукраинской бессрочный акции Нет капитуляции. На площади Свободы собралось несколько сотен человек.

В Харькове проходит акция протеста против согласования властью "формулы Штайнмайера". Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Протестующие собрались возле палатки "Все для победы" на площади Свободы.

"Харьков активно участвует во всеукраинской бессрочный акции Нет капитуляции и против сдачи интересов украинских национальных интересов", - говорится в сообщении организаторов акции.