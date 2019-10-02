В Харькове протестуют "против капитуляции"
В Харькове проходит акция протеста против согласования властью "формулы Штайнмайера". Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Протестующие собрались возле палатки "Все для победы" на площади Свободы.
"Харьков активно участвует во всеукраинской бессрочный акции Нет капитуляции и против сдачи интересов украинских национальных интересов", - говорится в сообщении организаторов акции.
#Харків на майдані Свободи розпочалася акція "Ні капітуляції!"— IT Sector Харків (@itsector) 2 октября 2019 г.
Традиційно розпочали з Гімну України pic.twitter.com/UB8jH9JofR
Накануне Зеленский сообщил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера.
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик уточнил, что формула Штайнмайера закреплена письмами, а не единым документом.
Нацкорпус начал бессрочную акцию протеста "против капитуляции"
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ПЕРЕД КЕМ , ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ ДОНБАССА ?
ХОРОШО , НЕ ХОТИТЕ ТАК, ВПЕРЁД В ОКОПЫ И НА ПУЛЕМЕТЫ !!!
ИЛИ ОЧКО СЖИМАЕТСЯ ОТ ВОСПРМИНАНИЙ О КОТЛАХ ?!
ИЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ , ЧТО ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА ЗА ВАС ВОЕВАТЬ БУДУТ ?!
КАК ОБЫЧНО РАСЧЕТ НА ХАЛЯВУ?