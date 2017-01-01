ГПУ расследует массовую раздачу венгерских и российских паспортов гражданам Украины

В рамках уголовного следствия изъяты соответствующие документы СНБО за весь период войны, начиная с апреля 2014 года.

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Генеральная прокуратура исследует информацию о массовой выдаче венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных и восточных областей Украины. Об этом сообщается в постановлении следственного судьи Печерского райсуда Киева Светланы Смык на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Как указано в сообщении, Печерский райсуд предоставил Генпрокуратуре доступ к оригиналам документов Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), которые представляют государственную тайну. В частности, речь идет о сведениях касательно массовой выдачи паспортов Венгрии, Румынии, Польши и России жителям западных регионов Украины и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Изучать документацию, поступившую в СНБО в период с 7 апреля 2014 года по 26 сентября 2019 года из Главного управления разведки Минобороны, Госпогранслужбы, Службы внешней разведки СБУ, МВД и других государственных органов, будет Главная военная прокуратура, входящая в состав Генпрокуратуры.

Кроме того, прокуратуре разрешили изучить стенограммы и протоколы заседаний СНБО, а также его поручения относительно проведения научной аналитики по развитию событий в западных областях и на временно неподконтрольной правительству Украины части Донецкой и Луганской областей в связи с массовой выдачей гражданам Украины паспортов иностранных государств.

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Как указано в ходатайстве военной прокуратуры, изучение документов осуществляется в рамках уголовного дела от 3 июня 2019 года, которое возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.14, ч.2 ст.110 Уголовного Кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность Украины по предварительному сговору группой лиц, совмещенное с разжиганием национальной вражды).

Напомним, Россия ускорила выдачу своих паспортов жителям Донбасса.

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