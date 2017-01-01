Рада отменила список госкомпаний, запрещенных к приватизации

Парламент внес предохранители, которые не позволят отправить госпредприятия на банкротство.

Верховная Рада отменила перечень запрещенных к приватизации государственных компаний, приняв законопроект 1054-1 в целом с дальнейшей технико-юридической доработкой. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 2 октября.

Отмечается, что за законопроект во втором чтении проголосовали 250 нардепов при необходимых 226 голосах.

"Ко второму чтению мы внесли предохранители, которые не позволят отправить на банкротство госпредприятия, которые все эти годы искусственно накачивались долгами. Мы вводим мораторий на взыскания имущества за долги и возбуждения дел о банкротстве на три года", – сказала замглавы комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (Слуга народа) с трибуны парламента.

Комитет учел 13 из поступивших 25 поправок ко второму чтению.

Согласно тексту законопроекту, подготовленному ко второму чтению, парламент обязывает Кабинет министров на протяжении трех месяцев со вступления закона в силу разработать и подать на рассмотрение парламента перечень стратегических предприятий, где государство не может продать контрольный пакет акций.

Помимо этого, законопроект исключает национальный почтовый оператор Укрпошту из ст. 4 закона о приватизации.

"Это исключительно для того, чтобы была возможность завести стратегического инвестора на миноритарный пакет акций", – отметила Пидласа.

Ранее президент Владимир Зеленский приказал отменить список неподлежащих приватизации гособъектов. В течение месяца ограничения на приватизацию будут сняты и с молотка пойдут объекты, которые раньше не подлежали выводу из госсобственности.

Также глава Фонда госимущества заявил об уверенности, что распродать госпредприятия возможно за пять лет. Он считает, что с новыми властями это получится.

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