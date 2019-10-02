Импорт электроэнергии из РФ возвращает Украину в зависимость от Кремля — экс-глава НКРЭКУ

По его словам, Кремль регулярно использовал против Украины "энергетическое оружие" для давления на украинскую власть, что можно произойти и сейчас.

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Пролоббированный главой парламентского комитета по вопросам энергетики Андреем Герусом импорт электроэнергии из России возвращает страну в состояние зависимости от Кремля. Об этом заявил экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook, пишет "Дело".

Герус с нарушением регламента лоббирует в непрофильном законе разрешение на импорт электроэнергии из России и Беларуси, на словах обещая — будет только из Беларуси. А вчера, 2 недели спустя изменений в закон, компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Коломойским, начала импорт э/э из РФ. Далее ожидаю "внезапного" прекращения поставки э/э со стороны РФ в самый критический момент — зимой, как уже не раз бывало с поставкой других ресурсов, — написал Вовк.

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Он напомнил, что Кремль регулярно использовал против Украины "энергетическое оружие" для давления на украинскую власть.

Ни для кого не секрет — для России является нормой использовать энергетику для влияния и шантажа Украины. Так было неоднократно с газом, нефтепродуктами, углём, ядерным топливом/переработкой/хранением — искусственные ограничения и рукотворные проблемы с последующим "дружелюбным" пересмотром коммерческих условий..., — написал Вовк.

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Экс-глава НКРЭКУ считает, что введение импортного паритета по формуле "Роттердам+" давало возможность Украине от этого избавиться, но формульное ценообразование не нравилось близкому сейчас к новой власти бизнесмену Игорю Коломойскому. И вот теперь именно его лоббисты добились разрешения импорта электроэнергии из России, что возвращает нашу страну в зависимость от Кремля.

Спасибо" господину Герусу и его руководителю Коломойскому за действия против интересов Украины, а именно возврат к зависимости от РФ во всех сферах — энергетике, экономике, политике! — написал Вовк.

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Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Укрэнерго". По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Напомним, эксперт сообщил, что Украина начала импорт электроэнергии из РФ, а инициаторов "Роттердам+" преследует НАБУ.

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