Одесса, Днепр, Черновцы вышли "против капитуляции"
Жители еще трех городов присоединились к всеукраинской бессрочный акции Нет капитуляции против формулы Штайнмайера.
В Днепре, Одессе и Черновцах проходят акции протеста против согласования властью формулы Штайнмайера. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Одесситы митинговали в центре города и возле здания СБУ.
В Черновцах выразить протест против формулы Штайнмайера собрались Национальный Корпус вместе общественными организациями, ветеранами АТО и волонтерами.
В Днепре к акции присоединились ветераны полку Азов.
Ранее сообщалось, что в Харькове протестуют "против капитуляции". Харьков присоединился к всеукраинской бессрочный акции Нет капитуляции. На площади Свободы собралось несколько сотен человек.
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