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Одесса, Днепр, Черновцы вышли "против капитуляции"

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Жители еще трех городов присоединились к всеукраинской бессрочный акции Нет капитуляции против формулы Штайнмайера.

В Днепре, Одессе и Черновцах проходят акции протеста против согласования властью формулы Штайнмайера. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Одесситы митинговали в центре города и возле здания СБУ.

В Черновцах выразить протест против формулы Штайнмайера собрались Национальный Корпус вместе общественными организациями, ветеранами АТО и волонтерами.

В Днепре к акции присоединились ветераны полку Азов.

Ранее сообщалось, что в Харькове протестуют "против капитуляции". Харьков присоединился к всеукраинской бессрочный акции Нет капитуляции. На площади Свободы собралось несколько сотен человек.

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Теги: митинг, Черновцы, протесты, Одесса, Днепр, протест, донбасс, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Акция протеста, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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