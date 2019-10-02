На Полтавщине в ДТП погибла патрульная

Водитель Mercedes Sprinter совершил наезд на патрульную и столкнулся с остановившимся на обочине микроавтобусом.

В Полтавской области в дорожно-транспортном происшествии погибла патрульная полицейская Марина Фетч во время выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает Наполиция в среду, 2 октября.

Отмечается, что Фетч заступила на дежурство на дорожную станцию патрульной полиции в городе Лубны на автодороге М-03 Киев-Харьков-Довжанский.

"Около 16 часов на посту патрульные заметили автомобиль Volkswagen Passat, который был в ориентировке. На требование полицейских остановиться водитель не среагировал. В результате непродолжительного преследования, патрульным удалось остановить его примерно за четыре километра от дорожной станции", – говорится в сообщении.

Во время проверки у водителя и в салоне авто обнаружили предметы, похожие на оружие, а сам водитель имел признаки алкогольного опьянения. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу.

Для проведения проверки на состояние опьянения водителя Volkswagen Passat, и оформления админматериалов, Марина Фетч остановила микроавтобус Mercedes Sprinter, чтобы привлечь его водителя свидетелем по делу.

В это время по автодороге двигался другой микроавтобус Mercedes Sprinter, водитель которого не придерживался безопасного скоростного режима, совершил наезд на патрульную и столкнулся с остановившимся на обочине микроавтобусом. Патрульная скончалась на месте.

Сейчас расследуются все обстоятельства этого ДТП.

Ранее в среду во Львове произошло ДТП с участием полицейского микроавтобуса Ford Transit, в результате чего он перевернулся. Судя по видео, правоохранители пытались "проскочить" на красный свет светофора без включенных проблесковых маячков и каких-либо сигналов.

Также сообщалось, что в ДТП под Киевом погиб сотрудник полиции и его семилетняя пассажирка. В их автомобиль Chevrolet врезался внедорожник Audi, за рулем которого находилась 37-летняя жительница Киева. По предварительным данным, она значительно превысила разрешенную скорость движения и не предоставила преимущество Chevrolet, который ехал по главной дороге.

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