В Кропивницком обстреляли дом сотрудника прокуратуры

Злоумышленники стреляли по дому, внутри находилась жена и двое детей работника прокуратуры.

В Кропивницком стреляли по дому сотрудника прокуратуры АР

В Кропивницком неизвестные обстреляли дом сотрудника прокуратуры. Об этом в среду, 2 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Отмечается, что инцидент произошел накануне. Злоумышленники совершили ряд выстрелов в сторону жилого дома и двора работника прокуратуры в то время, как в доме находилась жена и двое маленьких детей.

"При этом нападавшие угрожали расправой прокурору и его семье", - говорится в сообщении.

Следствие установило вероятную причастность стрелявших к преступной группировке, противоправную деятельность которой расследовал прокурор.

Предварительная правовая квалификация преступления - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 348) и вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 343) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что сегодня полиция ликвидировала иностранца, стрелявшего в спецназовцев. Злоумышленником оказался гражданин Грузии, которого в другой стране приговорили к 22 годам лишения свободы за похищения людей и создание банды. Прежде чем его обезвредили, он ранил двух правоохранителей.

Позже стало известно, что действия полицейских проверит ГБР.

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