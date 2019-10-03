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Активисты анонсировали вече на Майдане

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Участники акции протеста Нет капитуляции создали движение сопротивления и созывают вече в центре Киева.
На Майдане анонсировали проведение вече
На Майдане анонсировали проведение вече
facebook.com/svyryd.opanasovych

Протестующие против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в среду, 2 октября, объявили о создании Движения сопротивления капитуляции и созывают вече на Майдане Незалежности в Киеве в воскресенье, 6 октября, в 12:00. Об этом сообщается на странице Защити Украину в Facebook.

"Мы инициируем начала сети Движения сопротивления капитуляции. Об принципах сети будет объявлено позже. Призываем все государственные силы - в Верховной Раде и вне парламента - консолидировать свои усилия и избегать противостояния", - говорится в заявлении.

Как отметили активисты, достижение мира не может произойти на основании "формул" и "договоренностей", противоречащих Конституции, принципам международного права и национальным интересам Украины.

Они также объявили проведения вече "Остановим капитуляцию!" на Майдане Незалежности в Киеве 6 октября в 12:00.

Среди подписантов заявления: экс-заключенный Владимир Балух, почетный президент Национального университета Киево-Могилянская академия Вячеслав Брюховецкий, экс-министр образования Сергей Квит, бывший руководитель Правого сектора Дмитрий Ярош, политик Роман Бессмертный, экснардепы Андрей Тетерев и Сергей Высоцкий, председатель провода ООСвободные ЛюдиАндрей Левус, представитель международной волонтерской сообщества ИнформНапалм Михаил Макарук, диссидент, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс и многие другие.

Напомним, сегодня на Майдане протестовали несколько тысяч человек. Они озвучили пять требований власти и переместились под Офис Президента. По состоянию на 23:00 митинг разошелся и Майдан Незалежности, как Банковая опустели.

Акции протеста против подписания "формулы Штайнмайера" прошли и в ряде городов Украины. Сообщалось, что в Харькове протестовали "против капитуляции". Также Одесса, Днепр, Черновцы вышли "против капитуляции".

 

 

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Теги: Киев, протесты, Майдан Незалежности, Перемирие на Донбассе, вече, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    03.10.2019, 01:16
Оценка:  0
Антибес
ВИЧе?Лечиться вам нужно,спидоносцы!!!
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