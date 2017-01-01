В Виннице квартирников задержали на горячем

Двое ранее судимых мужчин обокрали квартиру и намеревались уехать на такси, но были задержаны полицией.

В среду, 2 октября, в Виннице полицейские с поличным задержали двух мужчин, которые грабили квартиры, у них изъяли похищенные ценности. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Во время проведения оперативных мероприятий по предупреждению и раскрытию краж неподалеку от места преступления полицейские задержали двух человек, совершивших кражу из квартиры винничанина. Ими оказались 31 и 46-летние ранее судимые за имущественные преступления жители Полтавской области", - говорится в сообщении.

После кражи преступники, по данным следствия, намеревались скрыться с места происшествия, воспользовавшись автомобилем одной из служб такси. Полицейские изъяли у них похищенные золотые изделия, бижутерию, ноутбук, денежные средства в иностранной и национальной валюте а также газовые баллончики, фонарик, отвертки и перчатки.

Злоумышленники задержаны по статье о краже (ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины). Им грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование. Злоумышленники проверяют на совершение аналогичных преступлений на территории области.

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Напомним, на Запорожье задержали домушника, укравшего более 330 тыс. грн. Мужчину подозревают в совершении 20 ограблений частных домов.

Также сообщалось, что киберполиция поймала воров, укравших с карточек украинцев 1,5 млн грн.

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