В ПЦУ рассказали о переходах общин в сентябре
В течение сентября четыре религиозные общины завершили официальный процесс присоединения к Православной церкви Украины. Об этом в среду, 2 октября, сообщила пресс-служба ПЦУ.
"Четыре религиозные общины на Сумщине, Закарпатье, в Ривненской и Винницкой областях на протяжении прошлого месяца завершили официальный процесс присоединения к Православной церкви Украины. Постепенно, но уверенно наша церковная семья увеличивается и крепнет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на сегодня ПЦУ насчитывает 7 000 приходов.
"Благодарны нашим верующим за доверие и утверждение надежды на объединение всего украинского православия", - заявили в ПЦУ, отметив, что они открыты для всех.
Ранее ПЦУ заявила о признании Александрийской православной церковью.
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