В ПЦУ рассказали о переходах общин в сентябре

На сегодняшний день Православная Церковь Украины насчитывает 7 000 приходов. В сентябре в церковь влились еще четыре общины.

Одна из парафий в Черкасской области, которая в сентябре присоединилась к ПЦУ

В течение сентября четыре религиозные общины завершили официальный процесс присоединения к Православной церкви Украины. Об этом в среду, 2 октября, сообщила пресс-служба ПЦУ.

"Четыре религиозные общины на Сумщине, Закарпатье, в Ривненской и Винницкой областях на протяжении прошлого месяца завершили официальный процесс присоединения к Православной церкви Украины. Постепенно, но уверенно наша церковная семья увеличивается и крепнет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на сегодня ПЦУ насчитывает 7 000 приходов.

"Благодарны нашим верующим за доверие и утверждение надежды на объединение всего украинского православия", - заявили в ПЦУ, отметив, что они открыты для всех.

Ранее ПЦУ заявила о признании Александрийской православной церковью.

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