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Диаспора просит у Зеленского объяснений

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В украинской диаспоре Канады обеспокоены согласием президента Зеленского на "формулу Штайнмайера".
Канадская диаспора отреагировала на согласие Киева на "формулу Штайнмайера"
Канадская диаспора отреагировала на согласие Киева на "формулу Штайнмайера"
ukrinform.ru

Диаспора Канады просит президента Владимира Зеленского заверить мир в том, что независимость и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению. Об этом в среду, 2 октября, заявила президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий, сообщает Укринформ.

"Много жителей Украины и украинцев за рубежом очень обеспокоены согласием президента Зеленского на российские условия проведения встречи в Нормандском формате. Президенту следует четко заявить, что независимость и территориальная целостность Украины не обсуждаются", - сказала Хичий.

Она призвала президента Владимира Зеленского удостовериться в том, что выборы во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей не будут проводиться, пока их не покинут российские войска и поддерживаемые из Москвы мятежники, а также пока не будет восстановлен контроль Украины за границей с РФ.

Диаспора призвала президента сохранить курс на евроатлантическую интеграцию и настаивать на продлении санкций против России, пока РФ не вернет Крым и не освободит Донбасс.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовывает формулу Штайнмайера

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Теги: Канада, Диаспора, Владимир Зеленский, переговоры в Минске, формула Штайнмайера
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Источник: korrespondent.net

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