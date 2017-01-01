Диаспора просит у Зеленского объяснений

В украинской диаспоре Канады обеспокоены согласием президента Зеленского на "формулу Штайнмайера".

Диаспора Канады просит президента Владимира Зеленского заверить мир в том, что независимость и территориальная целостность Украины не подлежат обсуждению. Об этом в среду, 2 октября, заявила президент Конгресса украинцев Канады Александра Хичий, сообщает Укринформ.

"Много жителей Украины и украинцев за рубежом очень обеспокоены согласием президента Зеленского на российские условия проведения встречи в Нормандском формате. Президенту следует четко заявить, что независимость и территориальная целостность Украины не обсуждаются", - сказала Хичий.

Она призвала президента Владимира Зеленского удостовериться в том, что выборы во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей не будут проводиться, пока их не покинут российские войска и поддерживаемые из Москвы мятежники, а также пока не будет восстановлен контроль Украины за границей с РФ.

Диаспора призвала президента сохранить курс на евроатлантическую интеграцию и настаивать на продлении санкций против России, пока РФ не вернет Крым и не освободит Донбасс.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев согласовывает формулу Штайнмайера.

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