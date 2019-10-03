Том Круз в Одессе искал локации для "шпионского экшна"

Актер вместе со своей продюсерской группой осмотрел пассажирский терминал порта, 22-этажный отель Одесса, эстакаду порта и Потемкинскую лестницу.

Во время своего визита в Одессу в среду, 2 октября, американский актер, кинорежиссер и продюсер Том Круз ознакомился с потенциальными локациями для съемок "шпионского экшна", сообщает пресс-служба морского порта.

Отмечается, что продюсерская группа Круза в среду посетила пассажирский терминал порта.

Гости, в частности, осмотрели локации с видами на грузовые причалы, 22-этажный отель Одесса, эстакаду порта и Потемкинскую лестницу.

Отдельный интерес кинематографистов вызвали кинетический фасад и большой холл морского вокзала, помещение бывшего торгового центра Гранд-Европа.

"О будущей картине известно только то, что она будет сниматься в жанре "шпионский экшн", - сообщили в порту.

Как отмечается, в процессе согласования своего приезда продюсерская группа обратилась к администрации порта с просьбой обеспечить конфиденциальность визита. Просьба была удовлетворена.

Однако, в порту отметили, что приезд всемирно известного актера - сенсация, поэтому удержать новость в секрете невозможно в принципе.

"Однако, на работе гостей это не отразилось никак. Портовики продемонстрировали наивысшую степень деликатности: все остались на рабочих местах. Не было журналистов и толп поклонников, никто не просил сделать селфи. С актером и сопровождающими его лицами общались только представители администрации порта, которые оперативно предоставили нужные консультации и ответили на вопросы", - заявили в администрации порта.

Также местные СМИ сообщили, что Круз пообедал в одном из местных ресторанов.

Напомним, 2 октября Том Круз на собственном самолете прилетел в Одессу. В обед того же дня актер уже был во Львове, где осмотрел площадь Рынок и встретился с мэром Андреем Садовым.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet