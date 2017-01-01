В "ДНР" пытались завербовать иностранца - СБУ

Студент-иностранец обратился в Службу безопасности Украины и рассказал, как сепаратисты вынудили его подписать документ о "сотрудничестве".

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку вербовки гражданина одной из стран Восточной Азии представителями так называемого "министерства государственной безопасности ДНР". Об этом в среду, 2 октября, сообщает пресс-служба СБУ.

Следователи установили, что иностранец, который является выпускником донецкого вуза, регулярно посещал по личным вопросам временно оккупированные территории Донбасса. Во время одного из визитов в ОРДЛО с ним связался работник спецслужб "ДНР", в прошлом офицер украинских правоохранительных органов.

"В ходе "беседы" работник псевдоспецслужбы под давлением заставил иностранца подписать документ об оказании содействия в МГБ. Мужчина, в частности, был вынужден пообещать собирать конфиденциальную информацию о других иностранцах, которые находятся или посещают временно оккупированные территории Донбасса", - отметили в СБУ.

Впоследствии иностранец прибыл на подконтрольную украинской власти территорию и обратился в СБУ. Мужчина дал подробные показания относительно всех обстоятельств своей вербовки и поставленных задач.

Ранее СБУ заявила о вывозе сепаратиста из "ЛНР". Задержанный житель Луганской области принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО.

Также СБУ расследует выдачу иностранных паспортов жителям Закарпатья и Донбасса.

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