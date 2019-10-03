Шокин заявил о давлении Байдена на расследование

Расследование в отношении компании, к которой причастен сын Байдена прекратили из-за страха перед Вашингтоном, заявил экс-генпрокурор Украины.

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Бурисма, членом совета директоров которой был в то время сын вице-президента США Джо Байдена - Хантер - под давлением со стороны Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что Шокин в начале текущего года заявил адвокату американского президента Руди Джулиани, что расследование было прекращено "из-за страха перед Соединенными Штатами".

Согласно записям Джулиани, которые имеются в распоряжении Fox News, "Шокин попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в белых перчатках, что, по словам Шокина, означало, что надо ничего не делать".

В записках также утверждалось, что Шокину сказали, что в процессе расследования вице-президент распорядился задержать предоставление американской помощи Украине.

Записи Джулиани, отмечает телеканал, были в минувшую среду переданы Конгрессу Генеральным инспектором госдепартамента.

Напомним, в январе 2018 года Байден заявлял, что требовал от президента Украины уволить бывшего генпрокурора Шокина.

"Я посмотрел на них и сказал: "Я ухожу через шесть часов. Если прокурора не уволят, вы не получите денег... Его уволили", - заявлял американский политик.

Тем временем пятый президент Петр Порошенко заявляет, что экс-вице-президент США Джо Байден не давил на него в вопросе с отставкой бывшего генпрокурора Виктора Шокина.

Как известно, президента Трампа подозревают в том, что во время телефонной беседы с президентом Украины Зеленским он просил украинского коллегу активизировать расследование в отношении деятельности в Украине Хантера Байдена - сына Джо Байдена - который является наиболее вероятным противником Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. Телефонный разговор Трампа с Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента.

На прошлой неделе Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, но демократы продолжают настаивать на импичменте президента.

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